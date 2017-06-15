Математическа модель помогла ученым объяснить парадокс стабильности планктона

При помощи математической модели биологам удалось объяснить парадокс стабильного разнообразия планктона. Исследование описано в журнале Physical Review Letters.

Долгое время для научного сообщества оставалось загадкой, как разнообразные микроорганизмы создают стабильную "живую" систему и объединяются в масштабные скопления. Известно, что в большинстве случаев их объединяют "центральные" виды, представители которых составляют большую часть колонии. Есть ещё несколько "периферических" с гораздо меньшей концентрацией. Принципы животного мира предполагают, что одни популяции должны расширяться быстро и за счет конкурентных преимуществ оттеснять другие виды от питательных ресурсов. Однако в реальности планктон ухитряется "мирно" сосуществовать, что ученые считают парадоксом.

Во время создания модели исследователи разработали ряд правил по существующей теории. Она предполагает, что периферийные организмы питаются отходами центральных или занимают выгодные для себя ниши в экосистеме. Разработчики задали такие параметры: каждый тип участников способен употреблять лишь одну разновидность ресурса и создавать две других; некоторые виды должны отыскать свободную нишу или учиться рациональнее использовать доступные ресурсы. В итоге математический планктон продемонстрировал стабильную систему, которая позволяла сосуществовать нескольким популяциям. Изначально составляющие планктона массово вымирали из-за доминирования новых видов, способных лучше использовать ресурсы. Это приводило к гибели периферийных организмов, питавшихся отходами проигравших. Однако в дальнейшем сообщество стабилизировалось - и его участники гибли в разы реже.