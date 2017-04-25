В США нашли останки прирученных собак, живших 10 тысяч лет назад‍

В США нашли останки трех прирученных собак, живших 10 тысяч лет назад‍. По итогам экспертизы оказалось, что он являются одними из самых старых питомцев людей в Северной и Южной Америке.

При раскопках в штате Иллинойс ученые нашли останки трех собак. Все они явно были погребены людьми. На их костях не было обнаружено искусственно нанесенных повреждений, что натолкнуло специалистов на то, что животные умерли по естественным причинам. Также ученые провели радиоуглеродный анализ сожженных элементов дерева, которые были обнаружены в одной из могил. Они пришли в выводу, что собаки, скелеты которых были найдены, жили примерно 10 тысяч лет назад‍.

Данный способ, которым пользовались ученые, чтобы определить возраст останков, подвергают сомнению некоторые ученые. Тем не менее, исследователи, которые занимались изучением мест погребения, утверждают, что нашли одно из самых старых. Также они уверенны, что умершие собаки жили с людьми, что также проливает свет на некоторые вопросы в науке.