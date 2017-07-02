Слоны помогут ученым возродить мамонтов и спасти климат Арктики

Американские ученые планируют использовать слонов для выведения вымерших мамонтов, которые спасут арктический климат. Об таком смелом проекте пишет издание Daily Mail.

Группа энтузиастов из Гарвардского университета запланировала провести интригующий генетический эксперимент. Сотрудники учреждения намерены извлечь клетки 42-тысячелетнего мамонта, обнаруженного в ледниках Сибири и задействовать их для возрождения популяций древних животных. Предполагается, что уникальные образцы генокода можно вживить самым крупным самкам азиатских слонов. По мнению генетиков, молодые крепкие особи способны стать суррогатными мамами для исчезнувших сородичей.

Авторы работы видят возможности воплотить свои планы в жизнь (буквально) уже в ближайшем будущем. Выведенные мамонты должны быть большими, выносливыми и холодостойкими. Эти показатели сделают их хорошими колонизаторами Арктики, климат которой сейчас нуждается в заселении.