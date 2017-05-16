Астрофизики из Иркутстка открыли новую экзопланету в созвездии Большая Медведица

Астрофизики из Иркутска стали сооткрывателями новой экзопланеты в составе созвездия Большой Медведицы. Так объявил директор обсерватории Иркутского Государственного университета Сергей Язев.

17 апреля на платформе иркутского пресс-центра ИА "Интерфакс-Сибирь" ученые проведут пресс-конференцию, посвященную открытию горячей экзопланеты. Известно, что объект получил название KPS-1b.

Российские исследователи сделали научное достижение во время совместной работы с коллегами из-за рубежа. Они утверждают, что именно сотрудник ИГУ первым обратил внимание на тело, которое вскоре получило название KPS-1b. Подробнее об это расскажут ученые: Кирилл Иванов и Дмитрий Семенов, работающие в университетской лаборатории.