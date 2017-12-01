Уфологи: Космонавты постоянно находят признаки внеземной жизни

Уфологи рассказали о том, что космонавты время от времени находили признаки внеземной жизни. Они отмечают, что когда космонавты выполняли свои миссии, они становились свидетелями странных явлений, которые могут говорить о том, что пришельцы на самом деле существуют.

Советский космонавт Павел Попович должен был возглавить экспедицию на Луну во время одной из миссий. Он признавался в том, что верит в существование внеземных цивилизаций, так как однажды ему пришлось столкнуться НЛО. Попович рассказал, что когда он летел из США в Россию, в иллюминаторе боковым зрением уловил странный треугольник белого цвета, одна из сторон которого достигала около 100 метров в длину.

Данный объект не был похож ни на один земной, оттого космонавт решил, что увидел корабль пришельцев. В кабине экипажа летчики подтвердили его догадки и отметили, что объект на самом деле заметен, однако на радарах он не отображался и двигался гораздо быстрее самолета.

Уфологи полагают, что многие космонавты, как в советское, так и в нынешнее время, постоянно сталкиваются с признаки существования внеземной жизни, однако продолжают это скрывать, чтобы их не приняли за сумасшедших.