Томские ученые предлагают взрывать капли воды для очищения от вредных частиц

Ученые из Томска предлагают взрывать капли воды термическим способом для эффективного очищения от вредных веществ. Их работа размещена в издании International Journal of Thermal Sciences.

Сотрудники Политехнического института обеспокоены загрязнением водных ресурсов. В настоящее время промышлленные стоки в больших объёмах насыщают пригодную для питья воду тяжелыми металлами, пестицидами, нефтепродуктами или другими опасными для здоровья химикатами. Профессор Павел Стрижак приводит данные ООН, согласно которым нехватка пресной воды на Земле достигает 230 миллиардов кубометров ежегодно. При этом 1,8 миллиардов землян вынуждены пить "грязную" воду.

Именно поэтому пора задуматься над созданием экономной, но действенной технологии сделать воду безопасной для употребления. Томские физики намерены делать это в несколько этапов. Прежде всего жидкость разделяют на эмульсии и суспензии. Нерастворимые жидкие вещества создадут эмульсию, а твердые будут распространяться в ёмкости в виде мелких частиц, создавая суспензии. После этого "коктейль" нужно впрыснуть в особую нагревательную камеру, которая буквально взорвет каждую каплю температурой от 300 до 500 градусов Цельсия.

В итоге вода испаряется, горючие вещества - сгорают, а негорючие - падают в осадок. Пар можно превратить в конденсат и затем использовать. Павел Стрижак предполагает, что такая вода будет полезна для технологических нужд. По словам профессора, ему и коллегам таки методом на практике удалось выделить чистую воду даже из очень неоднородных и структурно сложных составов из нескольких примесей. Стоит отметить, что исследование проводилось на грант Президента РФ, призванный поддержать молодых ученых и докторов наук страны.