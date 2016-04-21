"Птичьи понты": колибри используют эффект Допплера для привлечения самок

Ученые заметили, что самцы колибри калипта Коста используют звуковой эффект Допплера во время серенад, чтобы привлечь партнершу обманом. Такая статья появилась в научном издании Current Biology.

Явление описали канадские биологи из Университета Британской Колумбии: Кристофер Кларк и Эмили Мистик. Они обратили внимание на особенности брачных танцев вида Calypte costae, обитающего в южной части Северной Америки. Птицы вырастают до 8,9 сантиметров в длину и при этом весят всего три грамма.

Самцы калипта Коста обладают зелеными перьями на боках и фиолетовым ободком у головы. В основном они демонстрируют свою симпатию к самкам особыми звуками, которые издают во время полета хвостовые перья. Чтобы улучшить свои шансы, претенденты использую физическую хитрость. Дело в том, что при резких нырках по направлению к самке, последняя услышит более сильный звук, который характерен более быстрому полету. Чем быстрее самец может летать, тем он выносливее и привлекательнее для партнерши. Вот только самки колибри не могут увидеть истинную скорость потенциального избранника, ведь калипта Коста совершают свои маневры сбоку от прекрасной половины - вне её поля зрения. Воспринимая лишь звуковое проявление скорости, самки добавляют очков "прыткому" летуну.