К Земле на огромной скорости несется астероид, размером с Эйфелеву башню

Астрономы бьют тревогу, ведь к Земле на огромной скорости приближается астероид, размером с Эйфелеву башню. По некоторым данным, опасное сближение произойдет уже в конце текущего месяца.

Как сообщают астрономы, потенциально опасный астероид 2013 US3 на огромной скорости несется к Земле и сблизится с планетой уже 29 апреля. По последним данным, опасное сближение состоится примерно в 13:29 по мск. Как сообщают ученые, по своему размеру астероид 2013 US3 напоминает Эйфелеву башню, однако есть все снования полагать, что космический объект гораздо больше главной достопримечательности Парижа.

Ученые со всей уверенностью заявляют, что на данный момент космическое тело пролетит мимо Земли на потенциально опасном расстоянии, однако в следующий раз астероид может столкнуться с планетой. Столкновение 2013 US3 с Землей может привести к глобальной катастрофе и гибели всего человечества.