В Перу древних людей хоронили с дополнительными руками и ногами

Археологи обнаружили в регионе Перу Ла-Либертанд захоронения древних людей с дополнительными руками и ногами. Находка описана в издании National Geographic.

Раскопки в городе Уанчако выявили 54 могилы возрастом примерно 1900 лет. В 30 из них находились скелеты людей, рядом с останками которых поместили чужие конечности. В частности, рядом с костями мужчины по обе стороны лежали две левые ноги.Ученые установили, что они остались после культуры Виру, о которой научному сообществу известно немного информации. Она существовала в 100-750 годах до нашей эры.

Исследователи обнаружили на останках умерших следы ранений тупыми и острыми видами оружия. Они предполагают, что добавляя в могилу лишние части тела, соотечественники отмечали покойных особыми почестями. Вероятно, конечности приносились в жертву с целью помочь мертвым получить преимущества в потусторонней жизни. Вскоре авторы открытия планируют провести генетический анализ костей, чтобы определить родственную связь между похороненными и лишившимися конечностей жертвами.