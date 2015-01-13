Профессор Владимир Просвиркин выпустил книгу «Будущее не за горами»

Вышла в свет уникальная книга «Будущее не за горами» за авторством профессора МГТУ «СТАНКИН», заслуженного учителя РФ, профессора РАНХиГС при Президенте РФ Владимира Просвиркина.



Этот масштабный литературный труд состоит из шести глав и сосредоточен на перспективах развития общества на современном этапе.



В настоящее время технологии опережают общественное сознание людей, которые зачастую отстают от бурного течения времени. По причине перманентного прогресса технологий рынок и правила игры меняются, а привычные профессии вынуждены исчезать. Получается, что сейчас нужно не стремиться соответствовать времени, а превосходить его, заглядывая в будущее.



Владимир Просвиркин писал свою книгу с расчетом на то, что она станет интересной руководителям муниципального, регионального, федерального и международного значения. В ней представлены авторские научные прогнозы на краткосрочную и долгосрочную перспективу в отношении развития общества на современном этапе. Также Владимир Просвиркин презентовал читательской аудитории свое видение вероятных путей и методов выхода Российской Федерации в число мировых лидеров, попутно рассмотрев вопросы развития человека в сравнении с развитием мировых цивилизаций.



Сообщается, что книга «Будущее не за горами» станет полезной для российских образовательных структур. Также она пригодится умеющим думать и анализировать управленцам. Такие руководители могут использовать этот литературный труд в качестве настольного пособия, а также научного подспорья с целью формирования образовательной системы на уровне региона или всей России.