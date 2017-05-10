Сладкий картофель мог появиться в Полинезии задолго до путешествия людей

Британские ученые выяснили, что батат мог расти в Полинезии задолго до прибытия людей в регион. Об этом они пишут в статье для издания Current Biology.

Известно, что этот представитель вьюнковых появился в Южной Америке, а затем перекочевал в Океанию. Сейчас сладкий картофель активно разводят в тропиках и субтропиках. Однако для ученых пока остается загадкой, как растение попало в столь отдаленные земли. Есть теория, что аборигены плавали на континент во времена, предшествующие экспедиции Колумба, и привезли на свою островную родину образцы южноамериканской флоры. Доказательством этой версии являются куриные кости из Полинезии, которые были генетически близки с сородичами из Чили. Останки птиц датируются 14 веком, когда европейцы так далеко ещё не заплывали.

Сотрудники Оксфордского университета проанализировали генетическую структуру сладкого картофеля из Южной Америки и Океании, чтобы приблизиться к решению этой загадки. Они изучили ДНК-структуру хлоропластов 199 диких и окультуренных видов растений, близких к батату Ipomoéa batátas. Оказалось, что батат ближе всего находится к вьюнку Ipomoea trifida. Он эволюционировал от предка в Америке через наращивание копий в собственном геноме, что называется аптоплоидий. Таким образом батат не мог возникнуть в Полинезии самостоятельно.

После этого биологи секвенировали ДНК из хлоропластов древнего гербария, который сохранился после путешествия Джеймса Кука в 1769 году. Гены 250-летнего листа и современного батата, судя по количеству мутаций, пошли разными путями примерно 100 тысяч лет тому назад. А первые люди в Полинезию начали приплывать около полусотни лет до нашей эры. Полученные данные британцы считают достаточно точными даже с учетом вероятных погрешностей метода. Они предполагают, что семена или клубни бататов могли приплыть в регион по Тихому океану или посредством местных птиц.