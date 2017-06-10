Ученые: Пришельцы могут найти Землю по чертежам

Ученые рассказали о том, что пришельцам удастся отыскать Землю по специальным чертежам. Если инопланетяне смогут расшифровать данные чертежи, то они смогут посетить человечество.

Как рассказал специалист Фрэнк Дрейк, в 1970 году в космос отправили два космических аппарата "Вояджер", на которых хранятся различные документы, включая и чертежи с расположением Солнечной системы и Земли. Исследователь полагает, что данные чертежи смогут угодить в руки пришельцев и потом, когда они займутся их расшифровкой, им удастся выяснить, где находится Земля. Дрейк считает, что инопланетяне смогут посетить Землю, если посчитают данное путешествие достаточно интересным, кроме того, он отмечает, что перелет просто может не окупить всех затрат и пришельцы попросту не захотят захватывать планету.

Все же ученый склоняется к мысли, что данные чертежи так и продолжат бороздить космос и не попадут в руки внеземных цивилизаций, потому человечеству не стоит их опасаться. Дрейк также рассказал о том, что документы, хранящиеся на зондах "Вояджер", являются не единственным способом найти Землю. Так, пришельцы вполне смогут поймать радиосигналы, которые исходят с планеты и заинтересоваться ею.