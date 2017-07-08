Ученые нашли 80 новых генов, отвечающих за депрессию

Британским ученым удалось обнаружить порядка 80 новых генов, которые провоцируют у человека депрессию. Исследование было проведено на базе Эдинбургского университета.

Группа исследователей использовали информацию о геноме и медицинских показателях 300 тысяч человек, собранную ранее ресурсом Biobank. Они проанализировали данные с целью выявить связь между отдельными генами и психологическим недугом. Немалое внимание уделялось точечным генам, регулирующим активность синапсов головного мозга.

Профессор центра клинических наук мозга Эндрю Макинтош утверждает, что депрессия - это широко распространенное заболевание с тяжелыми симптомами, от которых постоянно страдают миллионы жителей планеты. Он уверен, что полученные результаты позволят медикам лучше изучить механизмы возникновения болезни на генетическом уровне и преодолеть его в будущем. Кроме того, работа показывает важность сбора информации такими организациями, как Biobank, для масштабных исследовательских проектов.

По словам доктора Дэвида Ховарда, найденные гены с большой вероятностью могут вызывать депрессию. Это подкрепляет теорию о частичной генетической природе недуга. Находка подсказывает глубинные причины депрессии, которые дают ученым более узкое направление для поиска терапии.