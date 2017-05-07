Ученые нашли "генетический" контрацептив для мужчин

Ученые из Университета Мичигана заявили о том, что смогли найти новый метод контрацепции для мужчин. Исследователи отмечают, что помимо традиционных методов защиты от незапланированной беременности партнерши, таких как презервативы и вазэктомия, можно использовать и "генетический", благодаря которому появляется возможность "отключить" ген, отвечающий за сперматогенез и выработку спермы.

Как известно, ежегодно более 500 тысяч мужчин со всего мира прибегают к такому методу контрацепции, как вазэктомия, что говорит о его популярности. Теперь же ученым удалось понять генетическую основу, формирующую выработку спермы у млекопитающих, и они смогли найти "генетический" контрацептив. Специалисты узнали, что ген PNLDC1 играет немалую роль в процессе выработки спермы и является помощником в контроле мобильных фрагментов ДНК, меняющих положение в геноме и вызывающих мутации.

Эксперименты на мышах показали, что если "отключить" данный ген, то самец становится абсолютно бесплодным. Американские исследователи полагают, что данный метод может стать самым главным контрацептивом для мужчин.

Стоит отметить, что многие ученые с опаской относятся к данному методу, ведь всегда существует вероятность того, что PNLDC1 не удастся "включить" обратно и тогда мужчина на всю жизнь останется бесплодным.