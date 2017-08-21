Ученые: Рыба-бородавчатка имеет в щеке "складной нож" для защиты

Ученые из США сделали новое открытие относительно ядовитой рыбы-бородавчатки. По их словам, они имеет в щеке "складной нож" для защиты. Это щит, который выступает у нее из-под глаза при возникновении опасности.

Ученые из штата Иллинойс, трудясь при Филдовском музее естественной истории, проводили тщательные исследования над рыбой-бородавчаткой и смогли сделать несколько важных выводов относительно ее методов защиты от хищников. Так, они обнаружили у нее в щеке "складной нож", который она достает при приближении противника. Несмотря на то, что сама по себе эта рыба и так ядовита, она использует еще одно средство для отпугивания опасных для нее рыб.

Ученые поражены, почему раньше об этом не было информации. Вероятно, все дело в том, что большинство тропических рыб исследованы очень плохо. По этой причине такая явная особенность бородавчатки могла оставаться незамеченной. Между тем, специалисты нарекают ее действительно уникальной, так как пока она не была замечена больше ни у кого из рыб.