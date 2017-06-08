Профессор из США нашел идеальную форму пивного бокала

Американский профессор Уильям Ли указал на недостатки пивных бокалов и предложил собственную форму ёмкости. Его исследование приводит издание The Sun.

Ученый из Унивеситета Хаддерсфилда провел исследование ещё в 2011 году на базе Университа Лимерика и выяснил, что для употребления пива больше подойдет бокал коктейльного типа с ножкой из толстого стекла и конусообразной формой. Вместе с коллегами он использовал математические модели, чтобы определить идеальную форму пивной посуды на примере знаменитого Guinness.

По его мнению, бокалу нужно толстое дно и ножка. При этом стенки должны сужаться от верха к низу. Такая форма позволит пузырькам оставаться внутри напитка и не покидать его, спускаясь по стенкам ко дну. Таким образом пиво стоит пить в более крупном подобии коктейльного бокала. В подобном свой продукт подает Guinness. Ранее считалось, что его форма позволяет быстрее оседать пене. Однако Уильям Ли нашел истинную причину и теперь намерен создать ещё более совершенную посуду для пива.