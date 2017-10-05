Ученые удачно протестировали средство от преждевременной смерти‍

Ученые из Великобритании удачно протестировали средство от преждевременной смерти‍. При испытаниях на мышах было выявлено, что он действительно предотвращает случаи повторных инфарктов, а также способен продлить жизнь у детей с пороками сердца.

Издание MedicalXpress передает выводы британских ученых, которые работали над созданием средства от преждевременной смерти вследствие проблем с сердцем. Как сообщается, им удалось понять, какой препарат может быть эффективен в этой области. Более того, его удалось успешно протестировать на мышах, что дает надежду на довольно скорое применение в сфере лечения людей.

Специалисты применяли в своих опытах синтезированный белок pUR4. Он устроен так, что имеет способность поддерживать функционирование клеток сердца. Особенность этого белка в том, что после сердечных приступов он не дает фибронектину оказывать негативное воздействие на важные ткани в человеческом организме и таким образом предотвращает случаи повторных инфарктов.

Тестирование препарата также происходило на клетках сердца человека, и результат был положительным. Вскоре ученые приступят к тому, чтобы начать тестирование на крупных животных.