Ученые: Беспорядок в доме положительно сказывается на здоровье человека

Американские ученые в ходе проведенного исследование пришли к выводу, что иногда беспорядок в доме может оказать пользу человеку. Так, специалисты считают, что в будущем уборка данного беспорядка сможет помочь человеку избавиться от переживаний и стрессов.

Ученые из Университета Клермонта рассказали о том, что иногда человек под воздействие стресса, личных проблем и особой загруженности на работе может не замечать бардак в собственной квартире, ему кажется, что все выглядит вполне прилично и время для уборки еще не настало. После того, как он выходит из своего состояния и понимает, что в квартире наблюдается полный беспорядок, он остается один на один с мусором, который предстоит убрать.

Разгребая мусор и расставляя все вещи по местам, человек расслабляется и на время забывает о навалившихся на него проблемах, стрессах, иногда даже о депрессии, процесс уборки начинает приносить ему удовольствие. Как считают ученые, процесс засорения собственного жилища и его уборка являются важными составляющими повседневного быта человека.

В каждой семье все ее члены однажды собираются и начинают вымывать пол, вытирать пыль, мыть окна и делать прочие домашние хлопоты. Полученный результат положительно сказывается на нервной системе человека, исследователи утверждают, что захламление жилища, а затем его уборка, позволяют существенно снизить риск развития депрессии и многих других заболеваний.