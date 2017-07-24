Ученые: Туалетная бумага серьезно угрожает здоровью человека

Британские ученые в ходе проведенного исследования раскрыли шокирующие сведения, которые говорят о том, что туалетная бумага может нести серьезную угрозу для жизни человека. Специалисты выяснили, что такой предмет личной гигиены не полностью удаляет загрязнения, что грозит человеку серьезными заболеваниями.

Ученые из Великобритании бьют тревогу и заявляют о том, что такой предмет личной гигиены, как туалетная бумага, представляет из себя угрозу для человека. Им удалось выяснить, что туалетная бумага неспособна полностью удалить загрязнения, в связи с чем болезнетворные бактерии начинают распространяться и создают очаги инфекционных поражений мочевыводящих путей.

Помимо всего этого, британские специалисты настаивают на том, что из-за трения туалетной бумаги начинают возникать анальные трещины и геморрой, что является причиной неудобств и страданий многих людей. Ученые быстро нашли замену туалетной бумаге и заключили, что для поддержания чистоты половых органов человеку лучше всего пользоваться влажными салфетками или биде, чтобы исключить вероятность возникновения опасных заболеваний.

Стоит отметить, что своим заявлением британские ученые "поставили на уши" все научное сообщество, из-за чего начались споры между специалистами со всего мира. Как выяснилось, точку зрения британских исследователей разделяют далеко не все ученые.