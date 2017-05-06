В лесах Норвегии нашли сосны со следами от маскировки времен Второй мировой войны

В Норвегии в сосновых лесах в окрестностях Кофьорда до сих пор находятся следы Второй мировой войны, среди сосен маскировали нацистский линкор. К такому выводу после исследования леса пришли ученые из Майнцского университета.

Как сообщается, немецкие ученые решили провести исследование ядер сосновых деревьев в лесах окрестностей Кофьорда в Норвегии.

Оказалось, что природа данного участка сильно изменилась из-за событий времен Второй мировой войны. Тогда в водах у сосновых лесов нацисты прятали линкор. Так как замаскировать огромный боевой корабль бревнами не сильно удавалось, была применена искусственная дымовая завеса.

В дымовой завесе использовался ядовитый сульфонилхлорид. Это вещество повлияло на состояние деревьев, которые до сих пор остаются в лесах Норвегии. По данным от ученых, некоторые сосны не имеют возрастных колец. Это объясняется тем, что дымовая завеса нацистов изменила воздух и нарушила среду, которая до этого была благоприятной для роста деревьев.

По словам ученых, Вторая мировая война оставила на лесах Норвегии след, который хранится на деревьях до сих пор. Из-за дымовой завесы нацистов сосны потеряли свою хвою и не смогли продолжать осуществление фотосинтеза.