Уральский уфолог нашел на Марсе звездолет и таинственный храм со сфинксом

Известный уральский уфолог Валентин Дегтерев заявил о том, что на снимках Марса ему удалось найти на поверхности планеты сразу несколько таинственных объектов: храм со сфинксом, космодром, звездолет и даже руины древнего города. По мнению радиолюбителя из Нижнего Тагила, он нашел на Красной планете останки высокоразвитой цивилизации.

Уфолог Дегтерев известен своими громкими заявлениями, среди скептиков он не пользуется популярностью, так как все его «открытия» не получили доказательств и подтверждений от ученых. Сам же радиолюбитель активно продолжает изучать снимки, полученные с различных спутников.

По мнению уральского уфолога, ему удается увидеть необычные объекты, которые другие попросту не замечают. В этот раз он провел анализ снимков Марса, данные изображение были получены со спутников с 2008 по 2009 годы. На них уфолог нашел руины инопланетного города. Среди «руин» он также увидел загадочный храм, в центре которого находится пирамида.

Рядом с храмом, уверен радиолюбитель, можно рассмотреть лицо сфинкса, которое выполнено из камня белого цвета. Также на снимках Марса уфолог нашел и другие объекты. По словам эксперта, самым интересным найденным им объектом является космодром и звездолет, который парит в воздухе. Как утверждает радиолюбитель, в центре марсианского кратера находится некая шарообразная конструкция, которая была вышкой управления инопланетян.

Все «находки» Дегтерев показал в одном ролике. По мнению пользователей, уфолог нашел таинственные и необычные объекты. Другие же юзеры не без доли скептицизма заявили, что все «находки» эксперта являются простыми камнями и ничего в них таинственного нет.