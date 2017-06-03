Эксперты: Алкогольные магнаты вынуждают людей пить

Специалисты проанализировали последние громкие научные исследования, целью которых было доказать, полезен ли алкоголь. Они пришли к выводу, что алкогольные магнаты намеренно их финансируют ради своей выгоды, как сообщает VistaNews.

Британские специалисты рекомендуют читателям понимать: если в заголовке какой-то научной работы говорится, что стоит больше потреблять алкоголь или что такие напитки полезны, всё было «куплено» соответствующими фирмами. Такое характерно и для других отраслей. Производители часто заказывают исследования, финансируют все эксперименты, а после те данные, что им не нравятся, просто «чистят». Так наука превращается в единое рекламное поле, считают британские эксперты.

Очень хорошо это заметно на примере именно алкоголя. Часто в исследованиях проводят параллели между теми, кто употребляет понемногу таких напитков, бросили и вообще никогда не пили. Однако эксперты отмечают, что границы для всех разные, потому доверять результатам таких экспериментов никогда не стоит. Лучшим выходом будет консультироваться с врачами в больнице по поводу употребления как алкоголя, так и другого продукта.