Учёные научились по активности мозга предсказывать эффективность лечения депрессии

Команда учёных из McLean Hospital и медицинской школы Гарварда провела исследования, по результатам которого они создали метод, способный спрогнозировать эффективность разного лечение депрессии.





На данный момент исследование доступно в Интернете, но уже в июне 2018 года оно появится в JAMA Psychiatry с полными комментариями. Для определения эффективности лечения депрессии исследователи изучили предыдущие работы и провели свой эксперимент, пригласив 300 пациентов для лечения сертралином.



Основное внимание они уделили наблюдению за активностью передней поясной коры головного мозга. Чем выше активность определённых маркеров этого участка, тем выше шансы справиться с болезнью. Притом данное тестирование пациенту необходимо проводить до начала терапии, принимая во внимание его клинические и социальные характеристики. Его также проводят не только для медикаментозного лечения, но и для устной работы с врачом.