Медики доказали бесполезность рыбьего жира

Ученые из Пенсильванского университета заявили, что прием рыбьего жира является бесполезным при лечении от синдрома сухого глаза, во время которого слезные железы не выделяют достаточного количества влаги и могут появляться конъюнктивит и ухудшение зрения. Оказалось, что для лечения такой проблемы рыбий жир бесполезен.

Американские ученые решили установить, полезно ли употреблять рыбий жир при лечении определенных глазных заболеваниях. Оказалось, что данный продукт не всегда эффективен и польза от него не превышает результата от эффекта плацебо – когда пациент употребляет то, что на самом деле не является лекарством.

Ученые установили, что при лечении эффекта сухого глаза рыбий жир не оказывает эффективного результата. Такой эффект характеризуется тем, что слезные железы не выделяют достаточного количества влаги, от этого появляется конъюнктивит и может серьезно ухудшиться зрение.

В ходе эксперимента из 535 пациентов, страдающих от эффекта сухого глаза, случайным образом выбрали 349 человек, они в течении года принимали максимальную дозу рыбьего жира. Остальным, в качестве плацебо, предложили принимать оливковое масло. Через год оказалось, что результаты от применения рыбьего жира не сильно отличаются от итогов применения плацебо. Так, рыбий жир бесполезен при лечении эффекта сухого глаза.