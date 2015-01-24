Google добавит в Gmail функцию самоуничтожающихся писем

Компания Google обновит Gmail добавит в сервис функцию самоуничтожающихся писем. Чтобы открывать такие письма получателю нужно будет вводить специальный код ид SMS, текст такого письма нельзя копировать или пересылать.

Как сообщается, в Gmail появится функция, которая поможет пользователям отправлять секретную информацию без опасений, что ее прочтет не тот, кому она адресовалась. Более того, письмо получит возможность самоуничтожаться после прочтений или же в течении другого времени, которое сможет установить адресат.

Чтобы прочесть секретное письмо получателю потребуется ввести специальный SMS-код. Если же такого кода не будет, то и письмо не откроется. Помимо этого, письмо с такой функцией нельзя будет копировать или пересылать кому-то другому.

Каждый пользователь, зарегистрированный в Gmail, сможет отправлять секретные письма и устанавливать таймер, который определит, когда письмо самоуничтожится. Если же юзеру нужно отправить обычное письмо, то функцию защиты и самоуничтожения можно убрать нажатием специальной кнопки. Оценят ли пользователи такое новшество и будет ли оно эффективным – пока не известно.