Специалисты NASA планируют запустить ракету к Луне в 2023 году

Специалисты Американского космического агентства планируют запустить к Луне пилотируемый корабль в 2023 году.

Запуск астронавтов будет производиться на ракете Space Launch System, мощность которой оказалась меньшей, чем планировали разработчики изначально. Это ускорит реализацию программы космическим агентством, поскольку ранее планировалось использовать другую ракету-носитель.

Запуск людей на Луну раньше предполагался при использовании ракеты SLS Block 1, вслед за этим планы были пересмотрены в пользу менее мощной Space Launch System. Разница в конструкции этих двух систем состоит в том, что верхняя ступень находится на вершине бустера.

Согласно имеющимся планам, в 2020 году должна была использоваться более слабая верхняя ступень, которая получила название ICPS. Однако в NASA сообщают, что они планируют перейти на более мощный второй этап, что позволит увеличить эффективность данной модели на 50%.

Благодаря этому перемещение людей к Луне будет проходить быстрее. В пресс-службе агентства подтвердили ожидаемую дату запуска – к 2023 году. Однако это решение также предполагает, что агентство по-прежнему далеко от создания мощного оборудования, которое позволит осуществлять амбициозную программу освоения Луны. Это вполне может отсрочить значимые исследования спутника.