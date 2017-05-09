Учёные рассказали, нужно ли бояться пестицидов в летних овощах и фруктах

Недавно в Сети был опубликован рейтинг продуктов с наибольшим содержанием пестицидов, который возглавила клубника. Однако значит ли это, что покупать её нельзя, рассказали учёные в исследовании, опубликованном в Journal of Toxicology.





Учёные обращают внимание покупателей, что пестициды есть во всех овощах и фруктах и деться от них никуда нельзя. Важно тщательно мыть их перед употреблением и умеренно ими питаться. Ведь от перенасыщения кислотами и веществами, содержащимися в продуктах, можно отравиться сильнее, чем от пестицидов. А чтобы почувствовать недомогание от обычной порции овощного сала, нужно съесть несколько килограмм за раз. Поэтому бояться их не стоит.



Стоит отбросить мысли, что отсутствие овощей и фруктов в рационе улучшит здоровье. Их отсутствие, как и перенасыщение, одинаково опасны. Учёные предлагают альтернативный вариант, который сегодня является более трудоёмким и дорогостоящим – органическая забота о растениях, которая почти полностью исключает «таблицу Менделеева» в обычных пестицидах. Но и от сегодняшних способов умереть почти невозможно.