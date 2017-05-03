Шестиклассник из Читы разработал систему для сбора и хранения космического мусора

В Чите ученик 6 класса Георгий Бочкарников представил разработанный им надувающийся каркасный модуль для сбора и хранения космического мусора. Школьник уверен, что его разработка может обезопасить ракеты и спутники от столкновения с преградами, которых на орбите Земли появляется все больше.

Как сообщается, шестиклассник разработал систему, которая состоит из специального надувного модуля. Такой каркасный модуль может расширяться в диаметре до 6 метров, к нему можно прикреплять другие накопители, создавая «комплекс» по хранению космического мусора.

Читинский шестиклассник работал над своей системой порядка 6 месяцев. В разработке ему помогали мама и классный руководитель. Свое творение мальчик представил на выставке, организованной в рамках акции «Космос наш». О разработке читинского школьника сообщило региональное отделение ОФН.

Сам школьник считает, что его система сможет помочь в решении проблемы космического мусора. Если такие модули получат реализацию, то космические корабли и ракеты смогут рассчитывать свою траекторию движения и снижать риск столкновения с мусором.