Уфологи нашли на Луне пришельца с рюкзаком

Уфологи проанализировали снимки Луны, полученные с китайского спутника Чанъэ-3. На них эксперты по внеземным цивилизациям нашли очертания странного силуэта, который по своему виду напоминает пришельца с рюкзаком.

На снимках, полученных со спутника Чанъэ-3, уфологи смогли увидеть странный силуэт. По мнению экспертов по внеземным цивилизациям, данные изображения могут свидетельствовать о том, что пришельцы действительно существуют, но от человечества это скрывают.

По мнению экспертов, на нечетком снимке можно рассмотреть очертания пришельца. Скептики такую версию не поддерживают. На других снимках подобных силуэтов нет, что поставило версию от уфологов под вопрос. На размышления о том, что на снимке может быть показана иллюзия света, уфологи твердят о «нежелании» людей видеть пришельцев. Как сообщалось ранее, эксперты заявили о том, что всему человечеству видеть на Земле пришельцев мешает «эффект гориллы».