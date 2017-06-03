Ученые: впадина Ismenia Patera на Марсе может быть частью супервулкана

Ученые заявили, что впадина Ismenia Patera на Марсе может быть честью супервулкана. По мнению экспертов, на снимках поверхности Красной планеты, полученных со спутника Mars Express, можно разглядеть странные очертания впадины, которая может быть следом от метеорита или же образованием после извержения огромного вулкана.

Впадина Ismenia Patera расположена на северном полушарии Марса, по своему виду она похожа на гигантскую чашу с неоднородным рельефом. По мнению ученых, некоторые части впадины по своему возрасту достигают 4 миллиардов лет. Благодаря снимкам со спутника Mars Express ученые получили возможность более тщательно изучить внешний вид впадины.

Как сообщается, ученые выдвинули две версии происхождения огромной впадины. Согласно первой теории, на Марс мог упасть гигантский метеорит, от чего на поверхности планеты образовалась впадина, а ее рельеф деформировался из-за льдов и осадков пород. Вторая же версия, выдвинутая учеными, предполагает, что впадина могла появиться после извержения супервулкана.

По мнению ученых, на Марсе мог существовать супервулкан, который после разрушения образовал впадину. Точных версий не имеется, так как доказать или опровергнуть теорию о возникновении огромной впадины Марса ученые смогут после более детального изучения особенностей Красной планеты.