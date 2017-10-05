Эксперты рассказали об автоматизации городов будущего

Эксперты рассказали, что в будущем роботы будут осуществлять обеспечение жизнедеятельности всех крупных городов. Они заявили, что в некоторых областях это возможно и на сегодняшний день, но технологии будут развиваться дальше.

Жизнь в крупных городах может стать более комфортной и насыщенной за счёт деятельности роботов. Автоматические дроны, которые занимаются доставкой заказанных из интернет-магазинов товаров, давно уже стали нормой. Это лишь незначительная часть той пользы, которую могут принести роботы. Эксперты упомянули три города, власти которых стараются максимально автоматизировать различные процессы.

Правительство Сингапура, Дубай и Токио пытаются сделать жизнь своих граждан проще и создают общественный транспорт, которым управляют роботы. Также стараются автоматизировать уборку номеров в отелях и процесс регистрации. Данные города являются примером того, как будут выглядеть города будущего. С помощью их возможно будет определить, в каких областях стоит задействовать роботов, а в каких нет.