Ученые из США нашли альтернативу зубным пломбам
Ученые из США нашли материал, способный стать эффективной заменой зубным пломбам. Исследователи разработали уникальную методику, при использовании которой применяются мелкие белки, она восстанавливает зубную эмаль и может полностью вытеснить необходимость ставить зубные пломбы.
По данным от ученых, они выявили безопасный и эффективный способ восстановить эмаль зубов. Для этого они разработали методику реминерализацию на основе пептидов. Мелкие белки вещества амелогенин в процессе реминерализации присоединяются к зубам и «держат» на себе ионы кальция и фосфатов.
По сути, весь процесс заключается в том, что специальные белки присоединяются к зубам и помогают эмали восстанавливаться за счет своего свойства притягивать и удерживать полезные для зубов вещества. Ученые отметили, что разработка кажется им весьма перспективной. Они уже планирует обратиться к производителям зубных паст и предложить включить данные белки в состав средства для чистки зубов.
Если разработка получит развитие, то уже в скором будущем человек сможет лечить свои зубы без походов к стоматологам. Для этого нужно будет лишь чистить зубы пастой со специальным белком. Так, белок укрепит эмаль и проблема с повреждением зубов и надобность ставить пломбы отпадет сама собой.