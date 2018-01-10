В День космонавтики к МКС прилетал НЛО

Американский уфолог Скотт Уоринг заявил, что в День космонавтики, 12 апреля, к Международной Космической Станции прилетал НЛО. По мнению эксперта, инопланетяне не смогли замаскироваться и потеряли «невидимость» из-за того, что они выпускали на околоземное пространство две своих шлюпки.

Как сообщает уфолог, на записях с камер МКС можно заметить весьма странные объекты. Эксперт полагает, что пришельцы подлетали к МКС. По словам Уоринга, на кадрах можно отчетливо разглядеть две светящиеся сферы.

Так, утверждает уфолог, к МКС приблизилась странная светящаяся точка, которая вращалась вокруг своей оси. Потом свет погас, а рядом с первой точкой зажглась еще одна. Сразу после появления второй точки видеозапись прекратилась, что натолкнуло уфолога на размышления о «маскировке» пришельцев.

По мнению Скотта Уоринга, рядом с МКС пролетал корабль пришельцев. Он временно остался без маскировки, так как инопланетяне выпустили в околоземное пространство две свои шлюпки. Их можно заметить, но в кадре они зафиксированы лишь в течении непродолжительного времени.

Скептики полагают, что все корабли и шлюпки пришельцев, которые рассмотрел уфолог, являются лишь бликами света. Сам Скотт Уоринг отбрасывает мысли о возможных оптических эффектах и уверяет, что рядом с МКС действительно пролетали инопланетяне, которые временно лишились своей маскировки и попали в кадр камер станции.