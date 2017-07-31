Физики впервые соединили лазером отдельные атомы в молекулу

Американские ученые впервые провели контролируемую физическую реакцию, соединив атомы в молекулу посредством лазера. Об этом идет речь в статье для ресурса Science от 12 апреля.

Группа сотрудников Гарвардского университета первыми в истории науки заставили атомы подчиняться своей воле напрямую. В обычных химических реакциях успех соединения всегда зависит от множества факторов, которые не зависят от усилий человека. Однако исследователи под руководством химика Ни Кан-Куэна решили эту проблему при помощи лазерного пинцета.

В рамках эксперимента ученые взяли отдельные атомы щелочных металлов натрия и цезия. Их сильно охладили, а затем сблизили друг с другом высокоточными световыми ловушками, используя систему зеркал. Лучи толкали охлажденные частицы, пока не соединились друг с другом. А третий лазер обеспечил атомы энергией для соединения - три киловатта на сантиметр кубический. В конечном итоге организаторы получили "искусственную" молекулу NaCs в возбужденном состоянии. Стоит отметить, что изначально вероятность получить NaCs составляла всего 33%.

Ни Кан-Куэн сообщает, что дальнейшее усовершенствование методики позволит физикам глубже изучить процессы, провоцирующие связи между атомами. Параллельно они смогут понять природу изолированных молекул. По мнению Ни Кан-Куэна, лазерные пинцеты вскоре будут использовать для слияния молекул с определенными квантовыми свойствами. Такие соединения пригодятся в роли кубитов для разработки квантовых компьютеров.