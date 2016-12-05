Скрытые камеры смогут узнать о чём думает человек

Один из ведущих специалистов Dolby Labs Поппи Крумо рассказала о наблюдениях за реакцией зрителей в залах кинотеатров. При помощи тепловизионных камер ей удалось узнать, какие эмоции испытывают люди в тот или иной момент.

Исследования проводились на протяжении нескольких лет. Во время наблюдения измерялась реакция человека при просмотре фильма с помощью электроэнцефалограммы, сердечного ритма, уровня углекислого газа, вырабатываемого при дыхании.

Поппи рассказала, что в дальнейшем возможно создание камер, которые позволят следить за людьми в любом месте. При использовании технологии в публичных местах, многим не удастся скрывать свои эмоции и мысли. Тепловой анализ человека сможет рассказать о том, что он чувствует.

Специалист отметила, что это будет являться вторжением в личную жизнь и следует заняться созданием законов, защищающих людей от подобных наблюдений. Она считает, что узнать о человеке можно и благодаря множеству используемых устройств, но власти об этом не задумываются.