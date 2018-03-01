Американские ученые объяснили секрет улыбки Моны Лизы

Ученые из США утверждают: восприятие улыбки Моны Лизы зависит от эмоционального состояния зрителя. Работу описывает издание Daily Mail.

Группа сотрудников Калифорнийского университета провели исследование среди 40 желающих c доминантным глазом. Во время эксперимента людям показывали по изображению на каждый глаз. Одно демонстрировало персонажей с нейтральными лицами, а на другом размещались люди с различными яркими эмоциями. Оказалось, что респонденты распознавали счастье в нейтральных выражениях лица, если другой глаз незадолго до этого воспринимал картинку с улыбающимися людьми.

По мнению профессора Эрика Сегеля, результаты показывают зависимость человеческого восприятия от эмоциональной оценки конкретного индивида. Таким образом впечатление от улыбки Моны Лизы выдаст намного больше информации о наблюдателе, чем о самом произведении. И если посетитель Лувра находится в благоприятном расположении духа, то знаменитая картина Леонардо да Винчи будет для него приятной и загадочной.