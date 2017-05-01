Испанские учёные разработали гибкую модель для борьбы с раком

Испанские учёные из Национального исследовательского центра онкологии разработали революционный метод для борьбы с раком. Они рассказали об уникальной модели для испытания терапии в журнале Nature Communications.

Испанские специалисты разработали инструмент, имитирующий генетические изменения рака. Основой для исследования стали реальные случаи глиомы. Они обратили пристальное внимание на соединение генов, которое наблюдается не только в тканях головного мозга, но и в других типах опухолей.

Модель показывает реакцию раковых клеток на тот или иной подход при лечении, а также вероятность повторного возникновения заболевания в том случае, если появилась устойчивость к медикаментам. Учёные отмечают, что впереди ещё много работы, но уже на начальном этапе видна перспективность исследования.