В Мурманской области биологи открыли два новых вида паразитических насекомых

Ученые из Москвы и Карелии провели в Мурманской области исследование Лапландского заповедника и открыли два новых вида насекомых паразитов. Об этом рассказала представитель заповедника Мария Каримова.

В прошлом году сотрудник Московского госуниверситета леса совместно с коллегами из Карельского научного центра РАН провели энтомологические сборы. Анализ материалов показал, что на территорию Лапландии переселились 196 новых представителей животного мира, которые раньше здесь не обитали. Однако два вида наездников-ихневмонидов.

Энтомологи намерены описать открытых животных в статье для какого-то научного журнала. По словам Марии Каримовой, наездники-ихневмониды паразитируют на других живых организмах, откладывая яйца в чужие тела или оставляя их снаружи. Эти насекомые отличаются вытянутым брюшком и похожим на жало яйцекладом. Они могут быть полезны российской аграрной промышленности, потому как уничтожают вредителей.

Кроме того, эксперты ещё не закончили изучать собранные данные. Вполне вероятно, что в итоге появятся новые открытия.