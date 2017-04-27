Подобно ракете: ученые нашли причины экстремальных скоростей сапсанов

Голландские биологи выяснили, с какой целью сапсаны впадают в пике и достигают самых высоких скоростей в дикой природе. Такая работа появилась на страницах журнала PLOS Computational Biology.

Во время охоты сапсаны используют экстремальный маневр. Они поднимаются на сотни метров над целью, чтобы резко спикировать на летящую добычу и атаковать её подтянутыми к телу острыми когтями. Благодаря такому поведению птица разгоняется свыше 380 километров в час и занимает первое место по скорости среди всех животных. Однако при этом она испытывает огромные нагрузки. До недавнего времени исследователи не знали, что вынуждает сапсана к столь крутому пике, ведь их дичь летает гораздо медленнее.

Ранее биологи проанализировали данные с камер и GPS-меток на сапсанах. Они пришли к выводу, что эти хищники прибегают к принципу пропорционального наведения, который люди задействуют при создании ракет. Он подразумевает перемену вектора скорости пропорционально изменению направления на цель. Однако такую корректировку, теоретически, нельзя применить без реактивной силы.

Группа ученых из Гронингенского университета в Нидерландах смоделировал миллионы пике с учетом различных маневров, местоположения сапсана и перемещения жертв. Наблюдения подтвердили теорию о пропорциональном наведении. Однако оставался вопрос управления, которое на столь высоких скоростях является проблемой для точности атаки. Однако дальнейшее исследование показало, что скорость падения лишь усиливает аэродинамические способности сапсана и позволяет ему быстро смещать направление, даже если жертва мечется непредсказуемо.

Биолог Робин Миллс утверждает, что строение крыльев, а также их особое положение при пикировании создает боковое ускорение до 15g. Оно ускоряет крен и улучшает управляемость. Таким образом сапсан может перехватить птицу на резком повороте, не поворачивая сам. Физическая сложность процесса убедили ученых в стратегической осмысленности атаки для сапсанов. К тому же, такой метод избавляет хищников от необходимости резко реагировать на поведение жертв.

Авторы статьи предполагает, что их наблюдения вскоре помогут конструкторам разрабатывать крылатых дронов, способных пикировать, подобно сапсанам. Такие устройства могли бы заменить хищных птиц, которых используют в аэропортах для устранения пернатых угроз для двигателей самолетов.