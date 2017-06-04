Ученые нашли продукт, эффективно борющийся со старением. По их словам, именно шоколад может замедлить в человеке этот процесс и значительно увеличить его продолжительность жизни.

Ученые провели исследование относительно того, как шоколад влияет на организм человека. Результат их весьма удивил, и теперь они дают совет употреблять этот продукт чуть ли не каждый день. Дело в том, что они нашли в нем целый сборник полезных веществ, которые эффективно борятся со старением. Единственное, о чем предупреждают ученые, так это о том, что полезные свойства лучше всего извлекать от горького темного шоколада. В других его сортах обычно содержится слишком много сахара, который вызовет негативные последствия при обильном принятии.

Помимо этого, ученые отмечают, что шоколад может регулировать в организме баланс фенилэтиламина. Именно это вещество отвечает за обеспечение качественной работы мозга. Таким образом, этот продукт не только борется со старением, но и помогает поддерживать здравый рассудок.