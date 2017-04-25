Искусственный интеллект научили предугадывать действия собак

Ученые из США научили искусственный интеллект предугадывать действия собак. Они тренировали нейросеть на записях настоящих животных, а после учили рассказывать, как они поступят в ходе пяти последующих кадров, передает агентство Cornell University Library.

Ученые из Соединенных Штатов разработали искусственный интеллект, который может предугадывать действия собак. В его основу лег видеоряд с записей прогулок этих животных, а также данные, снятые с датчиков, которые в это время находились их на теле и лапах. Это помогло собрать информацию о том, какое поведение для собак является типичным и указало на их основные привычки и реакции.

Связав все эти данные, специалисты протестировали нейросеть и увидели ее в действии. Так, используя за основу пять кадров, на которых человек бросает собаке мяч, искусственный интеллект смог понять, как она поступит и смоделировал ее поведение.

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