Китайские ученые связали запоминание слов с эмоциональным состоянием

Запоминание новых слов человеком напрямую зависит от его эмоционального здоровья. К таким результатам пришли сотрудники Пекинского педагогического университета.

Китайские ученые организовали исследование, которое продемонстрировало взаимосвязь этих двух явлений. Они отобрали 20 студентов и предложили им попытаться выучить по 18 иностранных слов в условиях разного настроения. В процессе изучения респондентам демонстрировали изображения, вызывающие различные эмоции. Эксперимент состоял из четырех фаз, после каждой из которых успехи добровольцев анализировали. Предполагалось, что после каждой фазы степень овладения словом будет существенно выше.

Однако в итоге стимуляция на эмоциональном уровне увеличила эффективность запоминания только в первых двух фазах. После третьей и четвертой сильных сдвигов не наблюдалось. Авторы исследования утверждают, что эмоции немалую роль отыгрывают в когнитивных процессах. В частности, они регулируют языковую сферу. Испытания доказали, что в состоянии сильного возбуждения подопытные усваивают новые данные гораздо быстрее. Оказалось, что положительный или отрицательный характер эмоционального возбудителя роли не играет.