Последние исследования показали, как эффективно учиться в университете

В Anatomical Sciences Education недавно было опубликовано исследование, которое пролило свет на механизмы запоминания информации. Ученые Медицинской школы университета Индианы в результате масштабных исследований доказали, что современные методы обучения школьников и студентов не настолько эффективны, как это принято считать.

Полли Хусманн и Валери Дин О'Локлин заинтересовались, действительно ли так важно при обучении уделять внимание преобладающему у человеку типу восприятия информации. Напомним, что их всего четыре - визуал, аудиал, кинестетик и дискрет.

Студенты Медицинской школы университета Индианы прошли опрос на специальном сайте VARK. Таким образом планировалось подтвердить или опровергнуть концепцию, согласно которой программа обучения должна быть выстроена исключительно на индивидуальных показателях студента касательно типа восприятия.

Исход эксперимента оказался неожиданным. Студенты и преподаватели годами были убеждены, что если ученик, на пример, «визуал», то и информация должна быть подана соответствующим образом. Однако было показано, что подобный подход вводить в заблуждение, и человек запоминает, но не понимает, чему его учат.

Ученые пришли к выводу, что необходимо подключить психологов и проработать новую стратегию, которая возможно должна стать синтезом различных подходов. В результате, будет получена новая формула обучения, которая позволит учиться гораздо эффективнее, чем раньше.