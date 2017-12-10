Учёные: Сексуально привлекательные люди воспринимаются другими как «вещь»

Группа учёных во главе с Джорджей Силани и учёными из Университета Триеста и SISSA определили условия, при которых сексуально привлекательные мужчины и женщины рассматриваются не иначе как «предмет», о чём сообщает PLOS One.





Исследователи и учёные показали добровольцами фотографии лиц и других частей тела разных людей. При помощи прибора, отслеживающего движение глаз, и мнений самих участников эксперимента они выяснили, каких людей они находят сексуально привлекательными и почему. А главное, кто из них провоцирует сексуальную инверсию (то есть гомосексуальное желание) у добровольцев.





На фотографиях, показанных в рамках исследования, изображены люди с почти незаметной асимметрией и полной симметрией частей тела. Учёным удалось выяснить, что выше упомянутые стимулы у добровольцев вызывал фотографии с людими с наиболее чёткой симметрией тела. Если же человек отмечал непривлекательную асимметрию, прибор фиксировал его взгляд на симметричных участках. Притом отношение к людям на фото было как к очень красивой вещи, которую можно заполучить, проиграться и забыть. Но ни о каких глубоких чувствах (даже в случае сексуальной инверсии) говорить не приходилось на этапе тестирования.