Норвежские ученые нашли 600-летнюю "жульническую" игральную кость

Археологи в Норвегии нашли игральный кубок XV века, на котором вместо единицы и двойки были четверка и пятерка. Скорее всего кости принадлежали жуликам.

Норвежские археологи в городе Берген нашли игральную кость XV века. Ученые полагают, что кость принадлежала жуликам, так как вместо единицы и двойки на костях были выбиты четверка и пятерка.Также можно предположить, что этот кубик был предназначен для игры, в которой использовались кости без единицы или двойки. Однако,ученые всё-таки полагают, что он использовался для обмана.

«Мошеннические кости» были найдены на средневековой улице во время археологических раскопок в районе Вогсбуннен в Бергене.

Кристиан Ундерхауг объяснил, что данной кости вероятнее всего более 600 лет. И вероятнее всего жульническая кость была потеряна случайно, либо кто-то решил от нее избавиться.

Данный регион ранее был плотно населён и там находилось большое количество баров и гостиниц, в которых могли играть в кости. До этого в Норвегии было найдено ещё тридцать игральных костей. Археологи полагают, что игра в кости там пользовалась популярностью.