1500-летняя луковица из Швеции указала ученым на торговлю с Римом

В Швеции археологи обнаружили древнюю луковицу возрастом порядка 1500 лет, которая может указывать на торговлю скандинавов с Римской империей. О находке пишет издание The Local.

Ученые отыскали артефакт на острове Эланд в пределах поселения Сандби Борг. Этот клочок земли расположен в Балтийском море юго-восточнее материка. Антропологи выяснили, что люди на Эланде жили ещё порядка 10 тысяч лет тому назад. Они занимались охотой и собирательством.

Сандби Борг также представляет большой интерес для исследователей с начала раскопок в 2010 году. Местные жители построили его примерно в 400 году нашей эры и окружили каменным валом 4,5 метра в высоту. На территории поселения располагались 53 здания, которые служили скандинавам домами и хранилищами провизии. По информации ученых, в пятом веке внутри укрепления состоялась кровавая расправа, вынудившая жителей покинуть его. В строениях археологи нашли останки 14 убитых человек, среди которых ребенок 2-6 лет.

В 2014 году список найденных в Сандби Борг драгоценностей пополнился золотой монетой из Рима второй половины пятого века. Артефакт позволил более точно определить сроки поселения и навел на мысль о золоте, как причины жестокой расправы. Более явно о торговле с Римом свидетельствует луковица, которая стала самой древней в мире. Предыдущую рекордсменку из Дании она обогнала на пару столетий. Изначально древний овощ походил на сморщенный орех. Лишь экспертиза открыла его истинную природу.

Глава раскопок Хелена Виктор рассказала, что луковица свидетельствует об импорте от римлян к острову Эланд. Лук был широко распространен в Европе, но не в Скандинавии. По мнению археолога, островитяне могли считать его своеобразным экзотическим деликатесом и регулярно доставлять из Римской империи.