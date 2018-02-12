Нейросеть из США умеет предсказывать вспышки сифилиса по Google и Twitter

Ученые из США разрабатывают нейросеть, которая способна прогнозировать распространение сифилиса по запросам в Google и Twitter. Об этом пишет журнал Preventive Medicine.

Проект запустили американские Центры по контролю и профилактике болезней. Им помогают сотрудники Калифорнийского университета из Лос-Анджелеса. Эксперты пришли к выводу, что анализ запросов в поисковиках и активности в социальных сетях позволит выявить угрозу эпидемий и маркировать опасные регионы.

Отслеживать они решили сифилис, который считается социально-опасным недугом по всему миру. Эта инфекция увеличивает шансы получить ВИЧ. Она также передается от матери к младенцу. Возбудители же мутируют и вырабатывают невосприимчивость к существующим медикаментам. За год медики регистрируют порядка 5,6 миллионов зараженных.

Авторы выяснили, что люди, опасающиеся сифилиса, нередко ищут информацию о болезни в Сети. Эти данные они связали с зафиксированными больными, а также их местоположением в США. В исследовании применили информацию из Google Trends за период 2012-2014 года, всего 155 недель. Разработчики интересовались ключевыми словам, связанными с инфекциями, которые передаются половым путем. Подсчитав запросы, ученые сравнили число с количеством зарегистрированных в штате случаев сифилиса за следующую неделю. В итоге нейросеть выдала для штата прогноз по первичному и вторичному сифилису для будущих 144 недель.

Что касается Twitter, то программисты взяли 8,5 тысяч постов с аналогичными ключевыми словами. Затем их рассортировали по геолокации пользователей. Изучив данные за 2012 год, ИИ рассчитал вспышки для 2013 года, которые подтвердились с высокой вероятностью. Создатели технологии считают, что их методика может дать существенный эффект для превентивной медицины.