Ученые: большую часть Земли разрушит волна извержений вулканов

Французские ученые пришли к выводу, что вскоре большая часть Земли может быть уничтожена массовым извержением вулканов. Их теорию приводит Daily Mail.

Эксперты Университета Клермон-Овернь в сфере климатологии и вулканологии уверены: гибельная вулканическая активность грозит стать ещё одни последствием глобального потепления. Таяние ледников способно спровоцировать волну извержений, которая прокатится по всему миру и сотрет жизнь практически по всем планете.

Ученый Джоакино Роберти проследил, как огромная масса льда давит на земную поверхность и мантию, таким образом сжимая потоки магмы. По предположению специалиста, снижение этого давления откроет множество каналов, через которые раскаленные недра хлынут на поверхность. Магма найдет выходы через сеть спящих вулканов по всей Земле или же через некоторые супервулканы, такие как Йеллоустоунский. Однако первыми при вулканическом Апокалипсисе взорвутся объекты вулканического огненного кольца в Тихом океане, которое насчитывает 328 активных вулканов.