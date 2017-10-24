Пятикомнатный дом напечатал 3D-принтер за 18 дней во Франции

Зарубежные СМИ передают новость о достижении разработчиков 3D-принтера, с помощью которого за 18 дней они напечатали пятикомнатный дом.

Стало известно о исполнишемся грандиозном проекте с 3D-принтером, который проводился под руководством профессора Бенуа Фюрета. Этот ученый работает при крупнейшем университете Франции, расположенном в городе Нанта. Он собрал команду экспертов, вместе с которой спроектировал строительство дома, однако способом возведения оно отличалось от привычного. Специалисты поставили перед собой цель построить пятикомнатный частный дом с помощью 3D-принтера.

С помощью печати были возведены только стены, а фундамент был залит заранее. С помощью такого способа можно не сомневаться в прочности конструкции. Возвести ее удалось в кратчайшие сроки - за 18 дней. Теперь над домом работают дизайнеры.