Антон Шкаплеров передал землянам поздравления с Днем космонавтики

Видеопоздравления от космонавтов, участие президента в открытии обновленного павильона ВДНХ, новые планы «Роскосмоса» и чат во «ВКонтакте» с российским экипажем МКС - таким будет сегодняшний День космонавтики в России.





Накануне 57-й годовщины полета Юрия Гагарина на орбиту государственная корпорация «Роскосмос» передала землянам видеопоздравления от космонавтов, которые сейчас несут вахту на МКС. Они уверены, что человечество очень скоро покинет орбиту Земли. «Мы создадим обитаемую станцию на поверхности Луны и ступим на Марс. Мы совершим еще много великих открытий, которые будут помогать всем, кто живет на Земле, и делать жизнь комфортной и безопасной», - сказал командир международного экипажа Антон Шкаплеров.

Кроме того, социальная сеть «ВКонтакте» сегодня предоставит своим пользователям возможность пообщаться с российскими космонавтами. Планируется, что связь с Международной космической станцией будет установлена примерно в 14:30.

Главным праздничным мероприятием на земле станет открытие на ВДНХ обновленного павильона «Космос». Планируется, что в числе первых посетителей его экспозиции будет президент России Владимир Путин. На выставке представлен не только спускаемый аппарат корабля «Восток-1», но и полномасштабные модели российских космических объектов, многие из которых существуют в единственном экземпляре.

Накануне Дня космонавтики также стало известно о перспективных планах «Роскосмоса». Глава госкорпорации Игорь Комаров рассказал, что 11 апреля утвержден эскизный проект ракеты-носителя «Союз-5». На базе этого проекта планируется создать мощный холдинг, способный конкурировать с мировыми гигантами космической отрасли.

Напомним, 21 марта с «Байконура» стартовала 55-я космическая экспедиция. В ее составе на МКС отправились россиянин Олег Артемьев и американцы Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.